Онищенко объяснил, почему россияне стали меньше болеть

За счет профилактики и массовых прививок россияне стали легче переносить болезни или не болеть вообще; поэтому идет меньше расходов на лекарственные препараты. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Падение продаж лекарств

Как сообщает «Коммерсант», впервые с 2015 года на территории Российской Федерации продажи лекарств в аптеках снизились в натуральном выражении. Так, по итогам января-сентября 2019 года было реализовано 3,8 миллиарда упаковок, что на 1,5% меньше, чем в прошлом году. Падение продаж вызвано отсутствием всплеска эпидемий гриппа и ОРВИ, что связано с эффективной профилактикой, которая проводится Минздравом. Так, например, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Участники рынка не ожидают возобновления резкого роста рынка в ближайшем будущем. Они в свою очередь будут повышать эффективность действующих аптек.

По информации Минздрава, на 17 октября было привито 33 миллионов человек. За оставшиеся месяцы 2019 года рынку в натуральном выражении будет сложно вернуться в плюсовую зону: по итогам 2019 года продажи снизятся на 1%, прогнозируют в DSM Group. Согласно исследованию, разогнать спрос мог бы затяжной и превышающий эпидемиологические пороги уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако Минздрав вспышки не прогнозирует, говорится в исследовании.

При этом, как отмечает агентство, фармацевтический рынок растет в денежном выражении. Исходя из оценок аналитиков, по итогам первых трех кварталов 2019 года продажи увеличились на 1,9% — до 739,2 млрд рублей. По словам заместителя гендиректора холдинга Stada CIS Ивана Глушкова, население препараты покупает реже, но эффективные и дороже.

Эффективная профилактика

Как отметил Геннадий Онищенко, оценка DSM Group по поводу отсутствия всплеска эпидемий достаточно правильная. Крупной пандемии не было с начала текущего десятилетия, в том числе и потому, что охват прививками резко увеличился.

«Да, идет активная вакцинация. Если люди и заболевают, то болеют более легко. Подавляющее количество не болеет вообще. Заболевают по причине слабой иммунной системы, в силу возраста. Но даже на этом фоне болезнь протекает легче. Меньше дней болезни, меньше температура и, соответственно, меньше расходов на лекарственные препараты, которыми мы купируем заболевание. Соответственно идет меньше расходов на лекарственные препараты. Собственно, для этого все и делается. Чем активнее идет профилактика, тем меньше потребляется лекарств», — пояснил депутат.

Вспомнил Геннадий Онищенко и о том, что на Украине не могут победить корь из-за отсутствия вакцин. Ситуация с заболеваниями в соседней стране представляет угрозу и для России.