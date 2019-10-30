МИД выразил озабоченность из-за учений Украины у границ России

Москва, 30 октября. Любые учения возле российских государственных границ вызывают озабоченность. Об этом заявил в среду журналистам заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя заявление Киева о предстоящих учениях в Херсонской области.

Российский дипломат подчеркнул, что любые учения возле российских границ «не могут не вызывать беспокойство», передает РИА Новости.

«Я думаю, этими вопросами, в первую очередь, занимается наше министерство обороны», — заявил заместитель главы дипломатического ведомства.

Накануне сообщалось, что с 31 октября по 4 ноября 2019 года на государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины «Ягорлык» в Херсонской области пройдут боевые учения, в которых будут задействованы ЗРК «Бук М1» и С-300ПТ. Отмечалось, что стрельбы запланированы в акватории Черного моря у границ с Крымом.

Крым стал частью РФ весной 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина до сих пор считает полуостров свей территорией. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».