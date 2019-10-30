Фантазия сообщившего об уничтожении аль-Багдади Трампа смутила Пентагон

Вашингтон, 30 октября. Заявление президента США Дональда Трампа о смерти лидера «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) Абу Бакра аль-Багдади смутило американских чиновников.

Как сообщает телеканал NBC News, некоторые факты, озвученные Трампом, относятся к секретной информации, а другие — просто его фантазия.

«Некоторые из этих красочных деталей ошибочны. Многие из остальных были либо засекречены, либо представляли собой чувствительную информацию с тактической точки зрения», — отметил неназванный чиновник.

Так, например, Пентагон не знает, откуда Трамп взял информацию о том, что аль-Багдади якобы «плакал и кричал», когда его схватили американские солдаты. Об этом сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

На днях президент США Дональд Трамп заявил о «ликвидации» главаря ИГ1. Американские солдаты якобы нашли дом в сирийской провинции Идлиб, где прятался «террорист номер один». Захватить живым, по словам Трампа, его не удалось, поскольку боевик подорвал себя с помощью пояса смертника. По той же причине тело аль-Багдади нельзя было опознать.

Все это вызвало сомнения у экспертов, которые обратили внимание на то, что американские власти не предоставили никаких доказательств убийства террориста, а также на то, что его «устранение» совпало со слушаниями по импичменту в парламенте.

Более того, Минобороны РФ заявило, что никто в день «убийства» аль-Багдади не наносил авиаудары в Идлибе, хотя американцы заявляли обратное. Кроме того, главарю ИГ не было смысла прятаться в этом регионе, так как он контролировался враждебными к «Исламскому государству» группировками.

1 Организация запрещена на территории РФ.