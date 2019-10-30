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Сбежавший из России участник беспорядков Губайдулин заочно получил два месяца ареста

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Сбежавший из России участник беспорядков Губайдулин заочно получил два месяца ареста

Москва, 30 октября. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца сбежавшего из России провокатора Айдара Губайдулина, который участвовал в массовых беспорядках, прошедших в столице 27 июля 2019 года.

Напомним, в ходе незаконного митинга Губайдулин бросил бутылку в полицейского. В связи с этим фактом было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Нарушитель покинул страну, находясь под подпиской о невыезде. В связи с этим ранее Следственный комитет РФ объявил Губайдулина в международный розыск.

Напомним, поводом для состоявшейся 27 июля незаконной акции так называемой «оппозиции» стал правомерный отказ избирательных комиссий не допускать к выборам в Мосгордуму кандидатов, предоставивших поддельные подписи.

Ранее Федеральное агентство новостей представило собственное расследование «Анатомия протеста 2019», рассказав, кто на самом деле стоял за организацией незаконных митингов, прошедших в Москве летом текущего года. Выяснилось, что сотрудник посольства США Стивен Секстон проводил тренинги, касающиеся разжигания уличных массовых беспорядков, в офисе так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Таким образом, было допущено вмешательство Вашингтона в российские выборы.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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