Москва, 30 октября. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца сбежавшего из России провокатора Айдара Губайдулина, который участвовал в массовых беспорядках, прошедших в столице 27 июля 2019 года.

Напомним, в ходе незаконного митинга Губайдулин бросил бутылку в полицейского. В связи с этим фактом было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Нарушитель покинул страну, находясь под подпиской о невыезде. В связи с этим ранее Следственный комитет РФ объявил Губайдулина в международный розыск.

Напомним, поводом для состоявшейся 27 июля незаконной акции так называемой «оппозиции» стал правомерный отказ избирательных комиссий не допускать к выборам в Мосгордуму кандидатов, предоставивших поддельные подписи.

Ранее Федеральное агентство новостей представило собственное расследование «Анатомия протеста 2019», рассказав, кто на самом деле стоял за организацией незаконных митингов, прошедших в Москве летом текущего года. Выяснилось, что сотрудник посольства США Стивен Секстон проводил тренинги, касающиеся разжигания уличных массовых беспорядков, в офисе так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Таким образом, было допущено вмешательство Вашингтона в российские выборы.