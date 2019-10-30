Собчак использовала Асмус, чтобы отомстить Харламову

Москва, 30 октября. Телеведущая Ксения Собчак оказалась злопамятной и использовала жену Гарика Харламова Кристину Асмус, чтобы отомстить комику за его издевки над ее отношениями с Константином Богомоловым.

Дело в том, что недавно Асмус снялась в новом фильме Клима Шипенко «Текст». В картине есть очень откровенная постельная сцена с ее участием. Многие посчитали, что это самая настоящая порнография.

Собчак решила «защитить» Гарика и его благоверную от хейтеров и с сарказмом написала в своем Instagram: «Люди, вы чего? Она же актриса, что тут такого вообще? Вы понимаете, что настоящему режиссеру невозможно отказать?».

Тут же телеведущая заметила, что ознакомилась с песней Харламова, которую он исполнил в минувшем апреле в Comedy club, потроллив Собчак и Богомолова.

«Просто включили камеру, режиссер попросил раздеться…. И Кристина не стала говорить: «Ну, я даже не знаю, вот прям надо раздеться?! Ну, странно это. Все, нет, не пойду!», — добавила она, намекнув на песню Харламова, в которой он потроллил ее отношения с Богомоловым.

В этой композиции комик исполнил обрисовал ситуацию, когда мужчина и женщина вместе отдыхают в кафе, а потом решают уединиться в квартире.

«Вот, это — коридор мой, вон там вот моя спальня/ // Смотри-ка, проходи, давай-давай/ // Ну, я даже не знаю, ну что это за спальня/ // Ну, как-то не прилично, не могу», — так звучал один из куплетов песни.

В финале Хармалов обратился к зрителям: «Вы спросите наверно, а что это за песня? // И кого я показал вам так?// Ну, я даже не знаю, я честно, сомневаюсь.// Возможно, Богомолов и Собчак».

Как отмечает Sm-News, сам Гарик очень высоко оценил актерскую работу своей жены в фильме Шипенко.

«Да, откровенно. Да, на грани. И что? В фильме «Текст» нет моей супруги, там история совсем о других людях», — заявил он.

Харлмов добавил, что это «очень крутая и сложная актерская задача, и она была исполнена блистательно».

Как отмечает НСН, сама Собчак тоже планирует сняться в сериале «Хороший человек» своего супруга Константина Богомолова. Многосерийный телефильм снят по мотивам реальной истории бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк».

К слову, первый муж Собчак Максим Виторган также является известным актером. С журналисткой он вступил в брак в феврале 2013 года, а в 2016-м у них родился сын Платон. Развелись они в июле этого года. А уже в сентябре, как напоминает телеканал 360, Собчак сыграла свадьбу с Богомоловым.