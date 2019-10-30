Шойгу назвал меморандум РФ и Турции единственным способом сохранить суверенитет Сирии

Баку, 30 октября. Российско-турецкий меморандум по Сирии, подписанный лидерами двух государств в Сочи, реализуется не без труда, но является единственным способом сохранить суверенитет арабской республики. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Меморандум, подписанный президентами Турции и России, реализуется не без труда, но видим, что это, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии», — сказал Шойгу на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава военного ведомства отметил, что Россия приобрела «огромный опыт» в борьбе с международным терроризмом и готова делиться им с коллегами.

«Это касается и вопросов борьбы с международным терроризмом, и гуманитарного содействия — разминирования, медицинской помощи и многого другого», — уточнил он.

Говоря о коалиционном военном строительстве, Шойгу отметил, что повестка дня в этом аспекте «достаточно обширна», и сообщил, что сотрудничество в данной области развивается согласно плану, который совместно разрабатывается и утверждается.

В среду, 30 октября, лидер Азербайджана Ильхам Алиев принял глав военных ведомств стран СНГ, прибывших в Баку на заседание Совета министров обороны стран Содружества.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В частности документ определил, что российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Согласно меморандуму, курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью покинуть 30-километровую зону от турецкой границы. После завершения обозначенного временного лимита военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию территории.

29 октября министр обороны РФ рассказал о том, что отвод курдских формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно.

Кроме того, 29 октября в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что Россия в полном объеме выполнила мероприятия, предусмотренные в рамках российско-турецкого соглашения, напоминает RT.