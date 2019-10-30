Мать погибшей в турецкой гостинице девочки назвала виновников трагедии

Анкара, 30 октября. Турецкий суд обвинил в гибели 12-летней девочки, которую затянуло в трубу в бассейна, ее мать Наталью Адамову. По словам россиянки, она не удивлена такому вердикту суда.

Адамова рассказала, что столкнулась с таким цинизмом работников турецкой гостиницы, что сил на переживания больше нет.

«Когда случилась трагедия, к нам подошел менеджер отеля и сказал, что это у него большие проблемы, а не у нас… Мы только что лишились нашей девочки, а он считал, что репутация отеля важнее», — отметила россиянка.

Представляющие интересы Адамовой юристы не исключали, что родителей могут сделать виновными в этом деле. Как отметила женщина, в настоящее время основным обвиняемым суд назначил инженера, который отвечал за проектирование бассейна, пишет «Ридус».

Адамова объяснила, что инженера могут привлечь по статье о непредумышленном убийстве, если родителей погибшего ребенка признают виновной второй степени. В этом случае, по ее словам, инженер получит минимальный срок.

«А мы, как пострадавшая сторона, не сможем даже претендовать на получение моральной и материальной компенсации», — резюмировала она.

Напомним, этим летом 12-летнюю девочку затянуло в незакрытую трубу бассейна в гостинице Бодрума. На помощь ребенку бросились отец и другие отдыхающие. Девочку через какое-то время вытащили из трубы, но она впала в кому, а потом скончалась.