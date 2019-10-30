Диакон Кокин опроверг заявление о кресте на могиле отца Заворотнюк

Москва, 30 октября. Диакон Илья Кокин заявил, что не давал никаких комментариев по поводу креста на могиле отца актрисы Анастасии Заворотнюк. Заявление священнослужителя, которое растиражировали СМИ, было сделано еще в 2012 году в ответ на вопрос одной из верующих.

Женщина установила новый памятник на могиле родителей и спросила, куда деть старый деревянный крест. Кокин тогда ответил, что лучше всего отнести крест в храм и попросить, чтобы его там сожгли.

Много лет спустя журналисты использовали этот комментарий при подготовке новости о старом кресте, который родные Заворотнюк оставили лежать возле могилы его отца.

«Я не давал вам или кому-либо комментариев на эту тему, все эти рассуждения притянуты за уши и основываются на моем ответе на сайте Закон Божий. Сам ответ был опубликован аж в 2012 году», — отметил диакон.

Напомним, что отец звезды сериала «Моя прекрасная няня» — режиссер Юрий Заворотнюк скончался после тяжелой болезни в 2015 году. Сперва на его могиле был установлен обычный деревянный крест, но год спустя Анастасия Заворотнюк заказала установку памятника из черного гранита. При этом, как писали СМИ, деревянный крест родственники усопшего не стали забирать, а так и оставили возле могилы.