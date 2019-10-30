Старейшая женщина планеты скончалась в Астраханской области

Астрахань, 30 октября. Долгожительницу Танзилю Бисембееву похоронили в населенном пункте Алча, расположенном в Астраханской области. В течение последних трех лет женщина официально являлась самой пожилой жительницей планеты, о чем говорится в Книге рекордов России.

Как отмечает «Российская газета», женщина шесть месяцев не дожила до своего 125-летия.

По словам главы Красноярского района Астраханской области Нургали Байтемирова, она умерла спокойно, похоронили на родовом кладбище.

Ранее американский эксперт заявил, что у всех долгожителей есть общие полезные привычки, которые и позволяют продлить жизнь. Оказалось, что традиционно долгожители не имеют проблем со сном, который длится 8-9 часов, а также они систематически занимаются физкультурой или спортом.