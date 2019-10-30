Невролог предупредил россиян о риске развития рака из-за шапок

Москва, 30 октября. Некоторые шапки могут вызвать головные боли, а также привести к развитию онкологических заболеваний. Об этом сообщил невролог Дмитрий Разумовский.

Врач уже пять лет изучает влияние одежды на развитие опухолей. По его словам, опасность представляет каждая десятая шапка, продающаяся в России. Разумовский рассказал, что при производстве ткань головных уборов обрабатывают опасными химическими веществами, чтобы шапка не теряла форму при высокой влажности. Кроме того, в 2018 году российские ученые доказали, что рак кожи могут вызывать средства, используемые для стирки.

Если после ношения шапки начинает чесаться голова и выпадают волосы, это может свидетельствовать об образовании опухоли, сообщает «Вечерняя Москва». Также о развитии рака говорят сильные головные боли, пишет портал «Утро.ру».

Ежегодно россияне покупают порядка 50 миллионов шапок. По словам Разумовского, только 10 миллионов из этих головных уборов изготовлены качественными производителями. Разумовский уточнил, что опасность возникновения рака несут шапки-ушанки и головные уборы, завязывающиеся под подбородком. Также невролог посоветовал избегать шапок со стразами, «ушками» и бубенцами. Как рассказал эксперт VistaNews, чтобы выбрать качественный головной убор, нужно внимательно изучить этикетку — на ней не должно быть информации о химических компонентах.

Отметим, что полностью отказываться от головных уборов специалисты не советую. Так, ранее доктор медицинских наук Александр Карабиненко рассказал, что прогулки без шапки в холодное время года чреваты серьезными проблемами для здоровья.