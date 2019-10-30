Дипмиссия Израиля на Украине прекратила свою работу

Киев, 30 октября. Дипмиссия Израиля на Украине прекратила предоставлять любые консульские услуги. Сообщение об этом появилось на официальной странице израильского посольства в Facebook.
«Никто не имеет права въехать в посольства или консульства», — подчеркнули дипломаты.
По их словам, временно приостановили свою работу и дипмиссии Израиля в других странах мира. Причиной стала забастовка дипломатических работников из-за решения Минфина Израиля взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями.
28 октября сотрудники комитетов МИД и Минобороны Израиля распространили совместное заявление, в котором назвали такое решение Минфина серьезным ударом по заработку израильских дипломатических и военных представителей.
«К сожалению, решение министерства финансов не оставляет нам иного выбора, как принять вышеуказанные мероприятия, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее», — добавили в посольстве.