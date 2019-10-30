Дипмиссия Израиля на Украине прекратила свою работу

Киев, 30 октября. Дипмиссия Израиля на Украине прекратила предоставлять любые консульские услуги. Сообщение об этом появилось на официальной странице израильского посольства в Facebook.

«Никто не имеет права въехать в посольства или консульства», — подчеркнули дипломаты.

По их словам, временно приостановили свою работу и дипмиссии Израиля в других странах мира. Причиной стала забастовка дипломатических работников из-за решения Минфина Израиля взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями.

28 октября сотрудники комитетов МИД и Минобороны Израиля распространили совместное заявление, в котором назвали такое решение Минфина серьезным ударом по заработку израильских дипломатических и военных представителей.