Сравнение жителей Донбасса с животными объяснили «тяжелой болезнью» украинского общества

Заявления об ущербности той или иной части жителей Украины говорят о серьезной болезни общества страны. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Сравнение с «животными»

Украинский журналист Остап Дроздов сравнил жителей Донбасса с «животными». Такое заявление он сделал в эфире украинского «Пятого канала».

По словам Дроздова, ранее он якобы защищал жителей Донецкой и Луганской народных республик, пытаясь их понять, но в итоге поменял свои взгляды.

«Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки на «i» расставил», — заявил журналист.

Он отметил, что Донбасс по гражданскому сознанию — «наихудший», потому что местные жители смотрят якобы только российские телеканалы и «хотят к России». Дроздов считает, что проживающих на этих территориях людей нужно лишить украинского гражданства.

В свою очередь украинская журналистка Олеся Медведева заявила о намерении подать в суд на Дроздова.

«Пора отвечать за свои слова. Мы долго слушали, как политики, люди, которые себя называют журналистами и активистами, обливали помоями жителей Донбасса. Хватит», — заявила Медведева.

Часть государственной политики

Как отметил Евгений Голышкин, такие заявления деятелей украинского медиапространства уже давно стали частью государственной политики. На протяжении последних пяти лет частью информационной политики Украины является самая настоящая дегуманизация десятков миллионов инакомыслящих граждан, носителей абсолютно противоположных неонацистскому дискурсу ценностей, считает украинский политолог.

«Жители Донбасса являются наиболее «комфортной» частью населения для подобного рода манипуляций. Нынешняя власть пришла на волне общественного неприятия навязываемого бывшим президентом Петром Порошенко курса. Однако мы видим, что Владимир Зеленский по большому счету не пресекает нацистские выходки маргиналов, а различные спикеры и «общественные» деятели не только позволяют себе высказывания подобного рода, но и наращивают риторику «поиска ведьм», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению украинского политолога, заявление Дроздова говорит о «тяжелой болезни» украинского общества. Мир давно поменялся, но правящие круги ориентируются не на Европу 21-го века, а на постулаты некоторых европейских политических деятелей 30-х и 40-х годов 20-го века.

Ранее Остап Дроздов назвал украинцев «нацией болванов». Сам же он — автор двух романов. Помимо писательской и журналистской деятельности, Дроздов читает лекции, а также участвует в круглых столах и дискуссиях.

Гражданская война на территории Украины началась в 2014 году, когда жители Донбасса отказались подчиняться правительству, которое пришло к власти в Киеве в результате государственного переворота. В ответ действующий на тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о начале так называемой антитеррористической операции, ставшей по сути военным походом против мирных граждан своей же страны. По данным ООН, в ходе братоубийственного конфликта погибли свыше 13 тысяч человек.