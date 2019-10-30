Бузова насмешила соцсети подарком от фаната

Москва, 30 октября. Популярная российская телеведущая, певица и Insta-дива Ольга Бузова снова насмешила соцсети. На этот раз звезда неправильно интерпретировала название известного американского фэнтези «Малефисента».

В своем Instagram ведущая решила опубликовать присланный ей одним из поклонников подарок — постер американского фильма, изображающий российскую поп-исполнительницу в роли главной героини.

На оригинальном постере к картине кто-то из фанатов решил заменить лицо кинозвезды мирового масштаба Анжелины Джоли, исполнившей роль волшебницы Малефисенты, на лицо Ольги Бузовой. Вероятно, таким образом поклонник хотел сделать российской звезде приятное.

Телеведущая была рада такому творчеству и с удовольствием опубликовала «шедевр» умелого фаната. Так подписчики увидели Ольгу в образе диснеевской волшебницы — с четко выраженными скулами и черными закрученным рогами.

«Обожаю моих поклонников. Как вам я в образе «Малефестины»? Всем плодотворной недели», — обратилась к фолловерам телеведущая.

Однако имя героини фильма российская звезда написала с ошибкой, и поэтому многие подписчики посмеялись над своеобразной интерпретацией персонажа Джоли.

«Малефестина ты наша!», «это русская версия Малефисенты», «наша Малефестина» — отметили пользователи. Посмеялся над ошибкой Ольги и известный блогер Давид Манукян, а подписчица с именем nemodnayasuka придумала собственную версию имени, назвав российскую звезду «МалеБУЗентой».

Однако большинство пользователей предпочли оставить комментарии, указывающие на то, что российской знаменитости, несмотря на все старания талантливого фаната, все же далеко до оригинальной голливудской звезды.