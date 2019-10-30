Москва, 30 октября. Бывшая супруга футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко запретила ему видеться с дочерью Ангелиной. Об этом Тарасов сообщил в Instagram.

Тарасов ответил на обвинения бывшей жены в отказе от алиментов. Тарасов, который также ранее был женат на певице и телеведущей Ольге Бузовой, казал, что обвинения в невыплате алиментов необоснованны. Он написал в социальной сети, что все задолженности погасил три месяца назад. Как уточнил спортсмен, Ангелина имеет две квартиры. Кроме того, он добавил, что суд вынес решение, определив порядок его общения с дочерью. Тарасов обвинил Пономаренко, что она не выполняет обязательства по решению суда.

Ранее стало известно, что Дмитрий Тарасов подал в суд на свою экс-супругу Оксану. По словам адвоката женщины, спортсмен остался не удовлетворен предыдущими решениями суда по алиментам и захотел уменьшить сумму выплат.

Ранее Тарасов признался, почему не платил алименты. Футболист опроверг слухи о том, что он уклоняется от уплаты алиментов. Как сообщил адвокат бывшей жены Тарасова Оксаны Сергей Жорин, футболист проиграл очередной суд по алиментам. По решению суда был арестован автомобиль игрока, кроме того, Тарасову закрыли выезд из страны.

«Я прилетел из Рима. Я был шокирован немного новостями, что скрываюсь от долга… Все это полная чушь», — заявил Тарасов в видеообращении в Instagram.

Футболист признался, что был на реабилитации и физически не мог сделать перевод. Бывший игрок «Локомотива» пообещал, что переведет необходимые средства в понедельник.

Ранее Тарасов обратился в суд с требованием уменьшить размер алиментов. Ежемесячно спортсмен выплачивает 480 тысяч рублей. Тарасов просил суд уменьшить размер алиментов до 100 тысяч рублей, однако суд отказал Тарасову в уменьшении размера выплат.

Тарасов отличился бурной личной жизнью. Сейчас футболист женат уже в третий раз. В 2011 году Тарасов расстался со своей первой женой Оксаной, от первого брака у футболиста осталась дочь Ангелина. В 2016 году Тарасов развелся со второй женой Ольгой Бузовой. В прошлом году футболист женился вновь на модели Анастасии Костенко.