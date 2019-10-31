Российские военные привезли продукты и школьные принадлежности в сирийский Манбидж

Дамаск, 31 октября. Накануне российские военные доставили гуманитарную помощь в район города Манбидж, расположенный в северной части провинции Алеппо, неподалеку от турецкой границы. По просьбе местных жителей, они привезли дополнительные школьные принадлежности и продукты питания, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Предоставленная продовольственная помощь покроет потребности 50 000 человек в течение 30 дней, привезенные медикаменты, состоящие из целого ряда жизненно важных лекарств, также вылечат порядка 81 000 человек. Конвой с гуманитарной помощью прибыл в ряд районов Манбиджа, в частности, в Абу-Калькал, Аль-Хаят-Аль-Кабир, Аль-Фарат, Таль-Хасан и Расм-Аль-Ахдар.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что российская армия регулярно проводит гуманитарные мероприятия в Сирии. Всего за время присутствия российских вооруженных сил на территории республики было проведено около 2000 подобных мероприятий.

Около 3000 тонн продовольствия и бутилированной воды было передано сирийским гражданам. Кроме того, в ходе гуманитарной работы были созданы медицинские центры, в которых военные врачи Министерства обороны России оказали медицинскую помощь около 92 000 сирийских жителей.

Напомним, что 400 курдских боевиков были выведены из этого района. В начале октября российская военная полиция объявила о том, что начнет патрулирование в районе Манбиджа, чтобы обеспечить безопасность в этом районе, контролировать ситуацию и следить за передвижением незаконных вооруженных группировок.

Ранее сообщалось, что новые подразделения сирийской правительственной армии прибыли в район Манбидж в провинции Алеппо и развернули свои позиции вдоль линии соприкосновения с турецкими силами в рамках реализации российско-турецкого соглашения о размещении войск на границе с Турцией.