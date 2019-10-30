Ковитиди отреагировала на заявление Киева о военных учениях у границ с Крымом

Севастополь, 30 октября. В то время, как ряд представителей европейского сообщества осознает нарастающие угрозы и призывает Украину к прекращению гражданской войны в Донбассе, Киев анонсировал начало масштабных боевых учений у берегов Черного моря, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей.

Крымский сенатор отметила, что украинскому народу предстоит выяснить, кому все-таки выгодна война в Донбассе и кто де-факто управляет националистами, препятствующим миру. Ковитиди указала на то, что Украина стала неоспоримым источником геополитических противоречий, многовластия, риторических вопросов и хронического разочарования народа.

«В то время, как ряд представителей европейского сообщества осознает нарастающие угрозы и призывает Украину к прекращению гражданской войны на Украине, предлагая применить «формулу Штайнмайера», на Украине с 31 октября запланированы масштабные военные учения у берегов Черного моря, к началу которых спешно прилетает генсек НАТО Столтенберг. Все эти противоречивые события происходят на фоне отвода сил и средств на участке Золотое», — обратила внимание она.

При этом, указала сенатор, подчиненные президенту Украины Владимиру Зеленскому ВСУ продолжают регулярные обстрелы мирного населения в ЛНР, а также закрывают морское и воздушное пространство в районе Черного моря и начинают учения с использованием ЗРК «Бук М1».

«Чем отличается Зеленский от Порошенко, почему нарушаются гражданские права простых людей на Украине, которых киевская власть без зазрения совести уведомляет об опасности нахождения вблизи места проведения учений, а также о том, какие действия должны предпринимать мирные жители в случае обнаружения ими или их детьми обломков ракет или БПЛА?» — поинтересовалась Ковитиди.

Она выразила уверенность в том, что рано или поздно власти Украины должны будут ответить на все эти вопросы простым гражданам.

Напомним, накануне пресс-центр командования воздушных сил ВСУ сообщил, что тактические учения с боевой стрельбой из «Бука» и С-300ПТ начнутся 31 октября в Херсонской области у границы с Крымом. Военные маневры, по имеющимся данным, продлятся вплоть до 4 ноября.

Также сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 октября прилетит в Одессу, в порт которой совершила заход постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей.