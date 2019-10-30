Катя Лель рассказала, как боролась с «беспределом» в шоу-бизнесе

Москва, 30 октября. Известная российская певица Катя Лель рассказала об испытаниях, которые ей пришлось преодолевать в музыкальной карьере. Артистка призналась, что петь на сцене — это очень тяжелый труд.

Катя Лель выступает с 1994 года — тогда она стала лауреатом конкурса «Музыкальный старт – 1994», а затем пела на бэк-вокале у советского и российского эстрадного исполнителя Льва Лещенко. В 1998 году вышел дебютный альбом артистки, носящий название «Елисейские поля». Лель призналась, что быть певицей — это ее призвание и смысл жизни. Однако, по словам звезды, жизнь артиста не так прекрасна, как кажется со стороны.

«Люди не понимают, что за этим стоит, не знают, какая цена всего этого. Мир шоу-бизнеса жесток. Тут выживает сильнейший. Одно дело — подняться на Олимп. Но куда сложнее удержаться на нем», — отметила Катя Лель.

Певица сообщила, что сталкивалась с серьезными трудностями, однако никогда не думала о том, чтобы завершить музыкальную карьеру.

«У меня были реальные тупиковые ситуации, когда я не могла дышать, не было сил бороться с несправедливостью и беспределом в шоу-бизнесе, когда думалось, что все, конец, но даже тогда предать сцену я все равно не могла», — призналась исполнительница в беседе с корреспондентом «Дни.ру».

Ранее Катя Лель удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Певица перекрасила волосы в розовый цвет, который популярен у подростков.