Собчак возьмет интервью у Ленина в годовщину Октябрьской революции

Москва, 30 октября. Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак поговорит с «Владимиром Лениным» во время интервью в рамках нового документально-художественного телепроекта.

Программа «Интервью» стартует на телеканале ТВ-3 седьмого ноября, в символичную дату — годовщину Октябрьской революции. Время выхода эфира: 23.00 (время московское).

В рамках передачи знаменитые ведущие будут общаться с известными историческими деятелями. Более того, отвечать на вопросы интервьюеров необычные гости программы будут именно так, как в действительности это могли бы сделать знаковые личности прошлых лет.

Для соблюдения фактологической точности в ответах и ознакомления с личностями предшествующих эпох участникам проекта предстоит изучить множество автобиографий, литературных и политических трудов.

В каждом выпуске программы ведущий и гость будут меняться, поэтому диалог Собчак и «Владимира Ленина» можно будет увидеть только в одном эфире — в первом. В вождя мирового пролетариата перевоплотится известный российский актер Евгений Стычкин, которому уже неоднократно доводилось играть революционера.

Проект «Интервью» снимался в сотрудничестве телеканала ТВ-3 и компании «Амурские волны», которая ранее занималась производством другой рейтинговой серии документальных фильмов — «Реальная история».

«Ленин — это, безусловно, огромный бренд, и интересно узнать о нем больше. К тому же, сегодня это совершенно забытый исторический персонаж», — сказала Собчак, передает «Ura.ru».

Как сообщают «Дни24», в эфире с Лениным-Стычкиным авторы программы и ведущая хотят затронуть в частности тему венчания с Надеждой Крупской, «красного террора» и нападения на церкви. Таким образом, уверены создатели, телезрители смогут узнать много новых и интересных фактов о выдающейся личности.

О том, кто из ведущих и героев будет участвовать в следующих выпусках, пока не сообщается.