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Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ

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Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ

Вашингтон, 30 октября. Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 12-ю строчку по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом говорится в официальном аккаунте американской команды в Twitter.

Как сообщала «Газета.Ru», столичный клуб во вторник в овертайме победил «Торонто Мейпл Лифс» (4:3), а россиянин Овечкин записал в свой актив две шайбы, после чего на его счету стало 669 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он обогнал обладателя Кубка Стенли — 2002 в составе «Детройт Ред Уингз» канадского хоккеиста Люка Робитайла.

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Источник: Twitter
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