Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в аэропорту Ташкента

Ташкент, 30 октября. Пассажирский самолет А-321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Куляб, вынужденно сел в Ташкенте из-за сильного тумана в аэропорту назначения. Об этом сообщил представитель столичного аэропорта Узбекистана.

«Борт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Куляб, вынужденно сел в Ташкенте. Причина — туман в аэропорту назначения», — сказал представитель аэропорта.

Известно, что приземлиться в Кулябе, городе в Хатлонской области Таджикистана, самолет должен был в 5.20 по московскому времени.

Внепланово севшее в Узбекистане воздушное судно было отбуксировано на запасную полосу и ожидает вылета. Пассажиры находятся на борту.

Ранее, 17 октября, самолет, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, совершил экстренную посадку в Ташкенте из-за авиадебошира, а самолет авиакомпании «Победа», летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, срочно приземлился во Владивостоке по причине клинической смерти пассажира.