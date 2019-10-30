Бангкок, 30 октября. Дикий слон, вышедший на дорогу «поприветствовать» туристов в национальном парке Кхао Яй в Таиланде, сначала присел на капот их автомобиля, а потом перешагнул через багажник передними ногами и прилег на крышу машины.

В Таиланде дикий слон лег на крышу автомобиля с людьми. Отмечается, что дикий слон известен работникам парка своей манерой выходить из леса на дорогу. В этот раз 35-летний слон по кличке «Дыа» серьезно повредил легковой автомобиль Toyota. При этом водители и пассажиры не получили никаких травм.

Elephant lies down on visitors' car in Khao Yai https://t.co/VfzYCfh7fT — Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 30, 2019

Как пишет Bangkok Post, машина получила глубокие вмятины на капоте и крыше. Кроме того, он лишился стекол, но уехал с места инцидента своим ходом.

Ранее слон насмерть затоптал браконьера на глазах у его друзей в ЮАР. Группа браконьеров нелегально вторглась на территорию заповедника, чтобы поохотиться. Один из них предпринял попытку поймать носорога, когда на него напал слон. Животное насмерть затоптало мужчину на глазах у его приятелей. Сообщается, что очевидцы произошедшего моментально покинули парк и связались с родственниками погибшего.

Позже сотрудники заповедника отправились на поиски трупа, останки браконьера обнаружили на следующий день недалеко от Крокодилового моста.

«На месте обнаружили лишь человеческий череп и штаны. Скорее всего, на мужчину напали голодные львы», — предположил рейнджер Дон Инглиш.

Согласно данным местной полиции, трех соучастников арестовали. Первое слушание по делу прошло 5 апреля. Браконьерам предъявили обвинения в нелегальном проникновении на территорию парка, отсутствии лицензии на оружие и боевые припасы, а также в незаконной охоте. Отмечается, что повторное слушание назначено на 12 апреля.

Как заявлял ранее зоозащитник и основатель фонда «Not Ivory» Максим Князев, проблема браконьерства на планете достигла апогея. Так, каждый год в Африке браконьеры незаконно убивают около 30 тысяч слонов.