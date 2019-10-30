Таможенники в Приамурье задержали китаянку с золотом в телефоне

Благовещенск, 30 октября. Китаянка попыталась вывезти из России слитки, спрятав их в мобильном телефоне. Об этом сообщили в пресс-службе Благовещенской таможни.

Гражданка КНР проходила контроль на пропускном пункте Благовещенск — Хэйхэ.

«Сотовый телефон со слитками, предположительно золота, на месте аккумулятора обнаружили таможенники», — рассказали в пресс-службе.

Вес слитков составил 260 граммов, их предположительная стоимость — 780 тысяч рублей. Как сообщил начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Благовещенской таможни Андрей Иванищев, это уже не первая попытка граждан КНР незаконно вывезти из России драгоценные металлы. Так, в начале октября 2019 года на пропускном пункте в Благовещенске таможенники задержали китайца, который спрятал 12 слитков под обувными стельками. Общий вес металла составил 1,6 килограмма, предполагаемая стоимость слитков — 4,9 миллиона рублей.

В обоих случаях в отношении китайских граждан были составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП (Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров). Нарушителям грозит штраф. Слитки были конфискованы, таможенники поместили их в камеру хранения вещественных доказательств.

Ранее сообщалось о россиянке, которая пыталась нелегально вывезти золото в Китай. Женщина спрятала слитки в кроссовках.