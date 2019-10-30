Барановская рассказала о «болезни» Аршавина

Москва, 30 октября. Ведущая Юлия Барановская воспитывает троих детей от экс-форварда «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, который около пяти лет не проявлял желания общаться со своими наследниками. По мнению экс-супруги футболиста, такое отношение к детям является признаком ментального нездоровья.

Аршавин и Барановская в течение девяти лет состояли в незарегистрированном браке, за это время у них родились два мальчика и одна девочка. Экс-футболист ушел от Барановской, когда та была беременна третьим ребенком.

После скандального расставания с гражданской женой футболист не видел своих детей в течение пяти лет. По словам телевизионной ведущей, дети смирились с исчезновением отца.

«Каждый человек, который не общается со своими детьми, он болен ментально. Я искренне так считаю, что люди, которые не общаются со своими детьми, они глубоко и душевно больны», — рассказала она в YouTube-шоу «А поговорить?», имея в виду, что именно Аршавин «болен ментально».

Примечательно, что в начале текущего года Аршавин неожиданно решил возобновить общение с детьми. Экс-нападающий даже стал активно публиковать снимки с ними в социальных сетях. Комментаторы в Instagram отмечают, что «очень удобно» общаться с детьми, которые уже выросли.

Ранее сообщалось, что Аршавин выиграл первый трофей на тренерском посту.