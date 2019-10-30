Продажи аптек подорвала профилактика Минздрава РФ

Москва, 30 октября. Продажи лекарств в аптеках в натуральном выражении снизились впервые с 2015 года. Об этом свидетельствуют данные исследования маркетингового агентства в сфере изучения фармацевтического рынка DSM Group.

По итогам января — сентября 2019 года было реализовано 3,8 млрд упаковок, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. Эксперты говорят, что это первое падение рынка в натуральном выражении как минимум с 2015 года, когда за три квартала в аптеках купили 3,4 млрд упаковок лекарств.

Так, например, за тот же период 2016 года продажи препаратов выросли на 2,6% (до 3,56 млрд упаковок), 2017 года — на 4,4% (до 3,72 млрд упаковок), 2018 года — на 3,9% (до 3,8 млрд упаковок), подсчитали в DSM Group.

Эксперты объясняют, что падение продаж в 2019 году может быть связано с отсутствием всплеска эпидемий гриппа и ОРВИ из-за эффективной профилактики, которую проводит Минздрав. В частности так считает и гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Отмечается, что пока участники фармацевтического рынка не ожидают возобновления его резкого роста и поэтому готовятся повышать эффективность действующих аптек.

По данным Минздрава, на 17 октября было привито 33 млн человек, и за оставшиеся месяцы текущего года рынку в натуральном выражении будет сложно вернуться в плюсовую зону. Прогнозируется, что по итогам 2019 года продажи снизятся на 1%.

Однако при этом фармацевтический рынок растет в денежном выражении, отмечает агентство. По оценкам аналитиков, по итогам первых трех кварталов 2019 года продажи увеличились на 1,9% — до 739,2 млрд рублей.

Заместитель гендиректора холдинга Stada CIS Иван Глушков уверен, что вместе две тенденции указывают на рациональное поведение населения: препараты покупают реже, но эффективные и дороже.

По мнению Сергея Шуляка, отмечаемое снижение продаж говорит о вхождении фармацевтического рынка в период волатильности.

«Все участники — и производители, и дистрибуторы, и аптеки — понимают, что времена быстрого роста прошли», — уверен эксперт.

Также исследование DSM Group показало, что в России по сравнению с прошлым годом в сезон простуд снизилась в частности доля продаж безрецептурных медицинских препаратов.

Ранее эксперты назвали потенциально опасные для здоровья препараты, которые считаются лекарственными средствами и продаются в аптеках, но при этом не только не приносят пользы (что еще полбеды), но и могут серьезно навредить здоровью.