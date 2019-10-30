Доходы от украденной с помощью курдов сирийской нефти оказались для США дороже репутации

Москва, 30 октября. Востоковед и политолог Евгений Сатановский считает, что контрабанда сирийской нефти, которой Соединенные Штаты занимаются с бандами курдов, приносит американцам доход для содержания Центрального разведывательного управления.

Размышлениями на тему президент научного центра «Институт Ближнего Востока» поделился в интервью информационному агентству «ПолитРоссия», отметив, что США и не скрывают того, что занимаются незаконной добычей «черного золота».

«США находятся на сирийской территории — там, где есть возможность извлекать из недр земли конкретные и вполне считаемые деньги. Речь идет о 400 млн долларов в год или 30 млн в месяц», — пояснил эксперт.

«Деньги не очень большие, но на скромную жизнь ЦРУ, тех чиновников, которые на этом будут воровать, и их клиентов из числа местных боевиков этого хватит», — добавил Сатановский.

Востоковед рассказал, что американцы предлагают контролировать сирийские месторождения газа и нефти курдским боевикам в качестве «компенсации» за то, что военные США бросили их на произвол судьбы на севере Сирии.

«Но необходимо понимать, что эти земли, равно как и находящаяся в их недрах нефть, принадлежит не курдам, а коренному арабскому населению Сирии», — констатировал президент научного центра «Институт Ближнего Востока».

Кроме прочего, незаконно эксплуатируя чужие земли, ставя на контроль тех же курдов, американцы снова их подставляют под удары арабских шейхов, которые курдов «ненавидели, ненавидят и ненавидеть будут».

«В данном случае американцы заложили следующий этап удара по своим позициям и заодно по курдам. Но деньги в данном случае для американцев, конечно, дороже репутации», — резюмировал Евгений Сатановский.

Как напоминает «Газета.ru», Вашингтон начал незаконно качать нефть в САР при пособничестве курдских боевиков, которые в 2017 году захватили восточный берег Евфрата. Курды захватили уже разработанные участки и совместно с Соединенными Штатами начали грубую выкачку нефти в нарушение международного права. Доказательства этого преступления недавно представило российское военное ведомство.