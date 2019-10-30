Москва, 30 октября. Россия развернула загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух», обнаруживающие надводные и воздушные цели, помимо Каспия, еще на Дальнем Востоке и Балтике. Об этом рассказал директор «НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи», разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.

На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух». По словам специалиста, компания создает станции «Подсолнух» поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов. Как уточнил эксперт, Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях. Это Дальний Восток, Каспий и Балтика.

Как пишет РИА Новости, характеристики «Подсолнуха» для российской армии засекречены. Известно, что вооружение предназначено для освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства.

Ранее в Минобороны России заявили о намерении усилить Черноморский флот развертыванием в Крыму радиолокационной станции (РЛС) ближнего действия «Подсолнух», которая способна обнаруживать цели на расстоянии до 450 километров.

Источник в ведомстве подчеркнул, что станция будет направлена в сторону Босфора. Радиолокационная станция «Подсолнух» предназначена для обнаружения надводных и воздушных целей. Ее главной особенностью является загоризонтный обзор, позволяющий находить цели, которые расположены не в прямой видимости. Кроме того, станция может в автоматическом режиме одновременно и последовательно обнаруживать, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов.

«В Крыму развернута морская РЛС «Подсолнух», которая будет «смотреть» в сторону Босфора», — сказал источник.

Эту информацию журналистам подтвердил и другой высокопоставленный источник в Минобороны РФ. Он сообщил, что в Крыму уже развернули достаточную группировку сил и средств ПВО, в составе которой имеются дивизионы зенитных ракетных систем С-300.

Ранее начальник противовоздушной обороны ВВС России генерал-майор Виктор Гуменный сообщал, что полуостров Крым находится под надежной защитой сил и средств российских ПВО.

Гуменный заявил, что на данный момент в Крыму создано сплошное радиолокационное поле и заверил, что ни один летательный аппарат не проникнет на территорию республики. По словам генерала, объект противника будет своевременно обнаружен и «при необходимости уничтожен».