Завербованная YPG курдская женщина рассказала о «шестилетнем аду» в рядах боевиков

Анкара, 30 октября. Курдская женщина, которая еще будучи совсем юной девушкой присоединилась к группировке YPG (Турция считает эту организацию террористической. — Прим. ФАН), рассказала о жестоком обращении, с которым ей пришлось столкнуться в тренировочных лагерях.

Шокирующие подробности подготовки участниц женских курдских батальонов она поведала в интервью турецкому телеканалу TRT World. По ее словам, к YPG она присоединилась в 2013 году, но смогла сбежать в 2019 году, после чего обратилась в органы безопасности Турции, желая спасти жизни других молодых женщин.

"It is hell."



A woman who joined the PKK/YPG terror group as a teenager escaped after six years. She recounted the abuse she faced in training camps in an interview with TRT World pic.twitter.com/s9lpQnNnbr