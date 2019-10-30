Завербованная YPG курдская женщина рассказала о «шестилетнем аду» в рядах боевиков

Анкара, 30 октября. Курдская женщина, которая еще будучи совсем юной девушкой присоединилась к группировке YPG (Турция считает эту организацию террористической. — Прим. ФАН), рассказала о жестоком обращении, с которым ей пришлось столкнуться в тренировочных лагерях.

Шокирующие подробности подготовки участниц женских курдских батальонов она поведала в интервью турецкому телеканалу TRT World. По ее словам, к YPG она присоединилась в 2013 году, но смогла сбежать в 2019 году, после чего обратилась в органы безопасности Турции, желая спасти жизни других молодых женщин.

«Я просто стала жертвой пропаганды. На меня повлияли и поддерживающие YPG друзья. Они знали, что у меня есть проблемы, знали слабые места, на которые можно надавить. Кроме того, мне говорили, что я смогу покинуть партию, если захочу, но это оказалось не так», — поведала она.

"It is hell."



A woman who joined the PKK/YPG terror group as a teenager escaped after six years. She recounted the abuse she faced in training camps in an interview with TRT World pic.twitter.com/s9lpQnNnbr — TRT World (@trtworld) October 30, 2019

Когда женщина приехала в тренировочный лагерь на границе Турции и Сирии, она столкнулась с сексуальным домогательством со стороны одного из главарей формирования.

«Все было совсем не так, как я себе представляла. Это был ад. Ты можешь кричать, но никто тебя не услышит», — с содроганием вспоминает собеседница телеканала.

Условия содержания были ужасными. Она недоедала, терпела лишения и была настолько слаба, что постоянно падала в обмороки. Руководители лагеря неверно истолковали это и решили, что женщина забеременела. По ее словам, многие девушки, которых, как и ее изнасиловали, действительно забеременели. В «качестве предосторожности» их послали в Сирию. Там сбежать от курдов было еще сложнее. При любой попытке бегства в них стреляли, а потом сваливали все на турецких солдат.

К счастью, ей получилось связаться со своими родными, и она рассказала, что очень хочет вернуться домой. И у нее получилось.

«Таких счастливчиков, как я, немного», — подчеркнула женщина.

Только после этих тяжелых шести лет она поняла, что ей просто промыли мозги, и истинное лицо YPG не имеет ничего общего с тем образом, который курдские боевики сами пытаются создать, позиционируя себя как борцов за свободу, как врагов террористов, ведь по сути они ими и являются.

Напомним, формирования курдских террористов оккупировали восточный берег реки Евфрат в Сирии, где вместе с членами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 занимаются самым настоящим геноцидом коренного населения этих территорий — арабов-суннитов. Прикрываясь высокой целью — борьбой с ИГ1 — курды после разгрома этой группировки в Сирии и Ираке в 2017 году, выводили недобитков на территории американских военных баз в САР, где те формировали спящие ячейки, готовые в любой момент снова атаковать страну.

9 октября Турция начала проводить против курдских боевиков антитеррористическую операцию «Источник мира». Целью ее было создание на сирийско-турецкой границе зоны безопасности, куда могли бы вернуться почти два миллион граждан САР, вынужденных покинуть свои дома из-за военных действий. 22 октября президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллег Реджеп Тайип Эрдоган заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому российская военная полиция и сирийские пограничники обеспечивают отвод курдов от границы зоны безопасности на расстояние не менее 30 км в течение 150 часов, после этого российские и турецкие военные начинают патрулирование сирийско-турецкой границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.