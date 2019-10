Запуски «Булавы» заставят США почувствовать угрозу, считает эксперт

Запуски «Булавы» с подводных лодок «Борей» заставят Соединенные Штаты чувствовать угрозу. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Запуск «Булавы»

В рамках испытаний атомная подлодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») впервые провела пуск баллистической ракеты «Булава». Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского министерства обороны.

«Булава» была запущена подлодкой из подводного положения в акватории Белого моря. Запуск осуществлялся по полигону «Кура» на Камчатке.

«Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля», — говорится в сообщении.

Согласно государственной программе вооружений, в интересах ВМФ РФ планируется построить восемь субмарин класса «Борей». Уже три построены, они вошли в состав российского флота: «Александр Невский», «Юрий Долгорукий» и «Владимир Мономах». При этом четвертая подводная лодка, «Князь Владимир», проходит ходовые испытания.

Знаковое событие

Как отметил Андрей Иванов, запуск «Булавы» можно назвать по-настоящему знаковым событием в деле обеспечения национальной безопасности России. Все знают силу и мощь российских ракет, запускаемых с земли.

«Собственно, концентрация усилий на них во многом обусловлена как географией России, так и ее оборонительной тактикой. Американская стратегия ведения войны всегда была иной: наступательной. Отсюда ставки на авианосцы и другие корабли. Но беда в том, что американцев заставить уважать себя можно только в том случае, если они будут чувствовать угрозу себе. Проще говоря, паритета с США может достичь только то государство, которое сможет угрожать непосредственно территории Соединенных Штатов», — пояснил Андрей Иванов.

Поэтому, заметил эксперт, в России развивается в том числе и стратегическая авиация, и подводный флот с ядерными ракетами. И именно то качество российского оружия как его способность достать до территории США позволяет сдерживать агрессивные планы как самих Соединенных Штатов, так и их союзников по НАТО.

«Ведь у России просто нет возможности иметь столько же ракет и кораблей как у всего Североатлантического альянса, ресурсы абсолютно несопоставимы. Но если Россия сможет потенциально нанести урон самим США, то они не нападут. На это и нацелены российские военные разработки. Так Москва приглашает к диалогу Запад», — заключил Андрей Иванов.

«Булава» (по классификации НАТО — SS-NX-30) является трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Она размещается на подводных крейсерах проекта 955 «Борей». Подводные лодки этого класса могут нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону потенциального противника. Максимальная дальность полета — более восьми тысяч километров.

Серия атомных подлодок четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А», которые вооружены ракетами «Булава», должна стать основой морских стратегических ядерных сил Российской Федерации на ближайшие десятилетия.

Ранее американский портал We are the mighty написал, что «Булава» на данный момент представляет собой одно из самых впечатляющих вооружений в мире. Он запугивает читателя, уточняя, что ракета при необходимости способна уничтожить целые города в США.