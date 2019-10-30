Росстат назвал регионы с лучшими дорогами

Москва, 30 октября. Росстат озвучил данные о соответствии российских дорог нормативным требованиям. В прошлом году больше всего дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормам, оказалось в российской столице — 97%.

Как отмечает RT, далее по списку идут дороги в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — 84,5%, Ставропольском крае — 74,9%, Красноярском крае — 71,4%, а также Ингушетии — 70,4%.

К субъектам, дороги в которых меньше всего соответствовали нормативам в минувшем году, относятся Марий Эл — 1,4%, Саратовская область — 9,9%, Калмыкия — 11,8%.

В общей сложности в стране в прошлом году нормам соответствовало 42,4% всех дорог этой категории. За 10 лет этот показатель смогли улучшить на 5%, пишет «Царьград».

Согласно информации Росстата, к числу нормативных требований для дорог общего пользования относятся также ровность и прочность асфальта, его сцепные характеристики.

Ранее сообщалось, что «царь-асфальт» обнаружили в одном из регионов Российской Федерации. Отмечалось, что дорожное покрытие толщиной около 50 сантиметров уложили в одном из регионов страны.