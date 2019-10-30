Жители России стали реже болеть простудой

Москва, 30 октября. Доля продаж безрецептурных медицинских препаратов снизилась в сезон простуд в России, по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует об уменьшении количества респираторных заболеваний, говорится в исследовании фармацевтического рынка РФ компании DSM Group.

«Традиционно осенью в сезон простудных заболеваний и гриппа доля безрецептурных препаратов возрастает, а продажи Rx-препаратов (рецептурных. — прим. ФАН) падают», — сообщается в исследовании.

Эксперты уточнили, что такая статистика связана с сезонностью продаж противовирусных лекарств, которые в основной массе отпускаются без рецепта. Сентябрь 2019 года не стал исключением — в этот период доля продаж безрецептурных препаратов в рублевом эквиваленте составила 50,3%, а рецептурных — 49,7%.

Как сообщили исследователи, по сравнению с 2018 годом, в минувшем сентябре доля продаж препаратов, реализуемых без рецепта, сократилась на 1,6%, пишет «Вечерняя Москва». Также специалисты DSM Group отметили изменения рейтинга продаж лекарств с точки зрения терапевтического назначения. Препараты для лечения респираторных заболеваний заняли первое место по доле продаж в натуральном выражении (16,7%). На второй строчке оказались лекарства категории «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (15,6%). Третье место заняли препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (14%).

Ранее ученый рассказал Федеральному агентству новостей, как защитить себя от простуды и гриппа. Эксперт призвал не переносить заболевание «на ногах» и укреплять иммунитет.