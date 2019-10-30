Стало известно, кем чаще всего подрабатывают россияне

Москва, 30 октября. Наибольшее число россиян имеет подработку в сфере образования и деловых услуг. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы и подбора персонала «Работа.ру».

Сервис онлайн-рекрутмента «Работа.ру» провел исследование, чтобы выяснить, какой дополнительный заработок выбирают для себя россияне, решившие найти дополнительный источник дохода.

Стало известно, что чаще всего сферами вспомогательного заработка жители России выбирают образование и деловые услуги, об этом рассказали по 12% опрошенных.

«В пятерку также вошли строительство (8%), компьютерная помощь и торговля — по 7% опрошенных выбрали эти варианты», — отмечается в исследовании.

В варианте «другое» респонденты обозначили бухгалтерские услуги, заработок в Интернете и работу с текстами для СМИ и блогов.

Исследование показало, что на дополнительную работу четверть опрошенных тратят более 12 часов в неделю, еще по 46% подрабатывают менее шести часов в неделю.

От шести до девяти часов уделяют подработке 14% респондентов, а 11% подрабатывают от девяти до 12 часов. Только 4% опрошенных отметили, что подработка занимает у них менее часа в неделю.

Согласно данным исследования, большая часть сотрудников не скрывает подработки от руководства, однако 20% респондентов рассказали, что все же скрывают факт наличия подработки, причем делают это намеренно, поскольку считают это своим личным делом.

В сентябре другой портал по поиску работы и подбора персонала Headhunter рассказал, что более половины россиян осваивают навыки, которые не связаны с их нынешней профессией. Оказалось, что чаще всего навыки в другой области осваивают работники сферы искусства и массмедиа, IT и автомобильного бизнеса. Также новые знания получают юристы и представители высшего менеджмента.

Исследование аналитического центра НАФИ показало, что в 2018 году российские работодатели потеряли более двух триллионов рублей из-за недосыпа сотрудников.