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Россия

Первую РЛС нового поколения «Контейнер» передадут ВС РФ до конца года

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Первую РЛС нового поколения «Контейнер» передадут ВС РФ до конца года

Москва, 30 октября. Первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер» будет передана Вооруженным силам РФ до конца 2019 года, в настоящее время она проходит тестовые испытания. Об этом рассказал журналистам в среду генеральный директор «НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» Кирилл Макаров.

«Первая станция прошла предварительные испытания и находится на государственных испытаниях, мы рассчитываем, что до конца 2019 года первый «Контейнер» будет передан ВС», — передает РИА Новости слова Макарова.

Как сообщали ранее в оборонном ведомстве РФ, РЛС типа «Контейнер» может идентифицировать гиперзвуковые ракеты на расстоянии примерно 3 тыс. километров и сопровождать параллельно 5 тыс. авиационных объектов. Первая станция в конце прошлого года в рамках государственных испытаний заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии.

Согласно данным министерства, станция призвана «обеспечить разведку воздушных объектов, в том числе и гиперзвуковых, над территорией западноевропейских государств и в юго-западном регионе». Как подчеркнули в Минобороны России, РЛС усилит систему предупреждения и разведки о нападении с неба.

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Источник: РИА Новости
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