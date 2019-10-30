Иракские пастухи нашли сокровища ИГ на сумму 25 миллионов долларов

Москва, 30 октября. Пастухи нашли сокровища на сумму 25 миллионов долларов, спрятанные в пустыне на западе Ирака главарями запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.

Иракские пастухи нашли сокровища ИГ1 на сумму 25 миллионов долларов. Отмечается, что боевики прятали доллары, золото и серебро в пустыне в провинции Анбар. Оценка клада выявила, что он стоит около 25 миллионов долларов.

По данным телеканала Al-Arabiya, клад нашли местные пастухи.

Напомним, Турция провела антитеррористическую операцию «Источник мира» с 9 по 22 октября на севере Сирии.

Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками группировки «Исламское государство». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс достигли соглашения о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны». Срок соглашения истек.

Также президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи провели переговоры, сообщала «Газета.ру». После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары.

Президенты по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. В нем говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут в течение 150 часов содействовать выводу курдских бандформирований.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя прошедшие в Сочи переговоры между РФ и Турцией по ситуации в Сирии, приветствовал усилия по деэскалации ситуации в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.