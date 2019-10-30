Москва, 30 октября. HBO снимет новый сериал-приквел к «Игре престолов» об истории династии Таргариенов. Об этом сообщается на сайте телеканала.

HBO анонсировал новый приквел к «Игре престолов». Ранее издание Hollywood Reporter писало, что HBO не буде продолжать съемки приквела к сериалу «Игра престолов» по сценарию Джейн Голдман о первой битве людей с белыми ходоками.

Как уточняется в заявлении, HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»). Этот приквел создан Джорджем Мартином и Райаном Кондалом.

Как объяснили в НВО, действия будут происходить за 300 лет до «Игры престолов» и расскажут об истории одного из великих домов Вестероса — дома Таргариенов.

Ранее сообщалось, что фанаты «Игры престолов» по окончании сериала начали массово отписываться от телеканала HBO. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends. Согласно статистике, пользователи ищут в Сети, как отменить подписку на канал.

С 14 по 19 мая, пока транслировался сезон, поисковые запросы об отписке от HBO не превышали 25 баллов. Однако после выхода последней серии «Игры престолов» данный показатель резко подскочил и после 19 мая достиг отметки в 100 баллов.

По словам аналитиков, ранее аналогичная тенденция уже отмечалась: поклонники саги подписывались на телеканал на время трансляции саги, а затем отписывались от него. Однако ранее перепады в статистике не были такими резкими, передает телеканал «360».

В 2019 году HBO не планирует запускать громкие премьеры. Третий сезон сериала «Мир Дикого Запада» выйдет только в следующем году, спин-оффы «Игры престолов» также появятся нескоро.

Ранее автор цикла романов «Песнь льда и пламени», на основе которого была снята «Игра престолов», Джордж Мартин анонсировал выход новой книги саги. По словам Мартина, новый роман под названием «Ветра зимы» появится в продаже в июле 2020 года.