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Тело миллионерши в Таиланде залили бетоном и спрятали в холодильник

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Тело миллионерши в Таиланде залили бетоном и спрятали в холодильник

Бангкок, 30 октября. В городе Чиангмай на севере Таиланда обнаружено тело пропавшей две недели назад известной предпринимательницы Вонни Джирахароенинг.

Миллионерша, сколотившая состояние на строительстве, перестала выходить на связь 18 октября, а через несколько дней соседи бизнесвумен вызвали полицейских с жалобой на неприятный запах из дома  Джирахароенинг.

После непродолжительных поисков тело предпринимательницы нашли в холодильнике. По подозрению в убийстве был задержан друг покойной, который исчез сразу после пропажи миллионерши, сообщает «Газета.ru».

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