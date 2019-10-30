США одобрили санкции против Турции. События дня. ФАН-ТВ

Назначена дата досрочных выборов в Британии Досрочные парламентские выборы в Великобритании все-таки состоятся. Они пройдут 12 декабря. Законопроект, выдвинутый премьер-министром Борисом Джонсоном, поддержали «Либеральные демократы», Шотландская национальная партия и лейбористы, которые ранее блокировали эту инициативу. Досрочные выборы — еще одна попытка Джонсона вывести ситуацию с Brexit из тупика. Как считает премьер, нынешний состав депутатов так и будет требовать вечных отсрочек. Уже через неделю 6 ноября парламент распустят, начнется избирательная кампания. Результаты выборов станут известны 13 декабря.

В США одобрил санкции против Турции Санкции против Турции одобрили в Конгрессе США. Причиной введения ограничений стала военная операция Анкары против курдских террористов в Сирии, а также покупка российских С-400. Согласно документу, санкции коснутся государственного банка Турции, Вашингтон не сможет поставлять Анкаре любую военную технику, а министр обороны Хулуси Акар впредь не заедет в Штаты. Напомним, операция «Источник мира» началась 9 октября. Турки решили избавить территорию от курских радикалов, которые долгие годы превращали в ад жизнь сирийцев. 22 октября Путин и Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает сохранение зоны безопасности и совместное патрулирование. В этот же день Анкара прекратила свою операцию.

Переговоры глав МИД России, Турции и Ирана Старт работы Конституционного комитета Сирии — это достижение всего сирийского народа. Такое заявление по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана в Женеве сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Встреча состоялась накануне. Также прошли консультации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии. По итогам переговоров стороны подтвердили приверженность суверенитету республики и отметили, что такого принципа должны придерживаться все страны. Добавим, первое заседание Конституционного комитета пройдет 30 октября.