США одобрили санкции против Турции. События дня. ФАН-ТВ

Назначена дата досрочных выборов в Британии
Досрочные парламентские выборы в Великобритании все-таки состоятся. Они пройдут 12 декабря. Законопроект, выдвинутый премьер-министром Борисом Джонсоном, поддержали «Либеральные демократы», Шотландская национальная партия и лейбористы, которые ранее блокировали эту инициативу. Досрочные выборы — еще одна попытка Джонсона вывести ситуацию с Brexit из тупика. Как считает премьер, нынешний состав депутатов так и будет требовать вечных отсрочек. Уже через неделю 6 ноября парламент распустят, начнется избирательная кампания. Результаты выборов станут известны 13 декабря.
В США одобрил санкции против Турции
Санкции против Турции одобрили в Конгрессе США. Причиной введения ограничений стала военная операция Анкары против курдских террористов в Сирии, а также покупка российских С-400. Согласно документу, санкции коснутся государственного банка Турции, Вашингтон не сможет поставлять Анкаре любую военную технику, а министр обороны Хулуси Акар впредь не заедет в Штаты. Напомним, операция «Источник мира» началась 9 октября. Турки решили избавить территорию от курских радикалов, которые долгие годы превращали в ад жизнь сирийцев. 22 октября Путин и Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает сохранение зоны безопасности и совместное патрулирование. В этот же день Анкара прекратила свою операцию.
Переговоры глав МИД России, Турции и Ирана
Старт работы Конституционного комитета Сирии — это достижение всего сирийского народа. Такое заявление по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана в Женеве сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Встреча состоялась накануне. Также прошли консультации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии. По итогам переговоров стороны подтвердили приверженность суверенитету республики и отметили, что такого принципа должны придерживаться все страны. Добавим, первое заседание Конституционного комитета пройдет 30 октября.
Испытание атомной подлодки «Князь Владимир»
Новая атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела испытания баллистической ракеты «Булава». Как сообщили в министерстве обороны России, полет прошел в штатном режиме, учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время. «Князь Владимир» построен по проекту «Борей-А». Он принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, которые созданы для Военно-морского флота России. Сейчас в составе ВМФ находятся три атомных подлодки «Борея»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».