Назван топ-10 популярных черноморских курортов России для отдыха в ноябре

Севастополь, 30 октября. Крым — самое популярное место отдыха в начале ноября текущего года. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Аналитики проанализировал заказы клиентов и назвали черноморские курорты Российской Федерации, которые наиболее популярны у россиян в праздничные выходные в предстоящем месяце.

В топ-10 вошли расположенные в Крыму Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория, Саки, Судак, Керчь и Севастополь. Кроме того, в перечень вошли краснодарские Сочи и Анапа. Согласно данным ресурса, путешественники платили за аренду жилья от 567 до 2700 рублей в сутки.

Накануне сообщалось, что с начала текущего года туристический поток в Крым составил 6,87 миллиона туристов, установив новый рекорд по посещаемости. В прошлом году российский полуостров посетили 6,8 миллиона путешественников, в 2017 году — 5,2 миллиона человек. Самый большой поток туристов зафиксирован из российской столицы и Петербурга. Что касается иностранцев, то чаще всего на отдых в Крым приезжают граждане Украины, отмечал «Царьград».