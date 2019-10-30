Испытания новейшей ракеты «Сармат» начнутся в 2020 году

Москва, 30 октября. Испытания новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» стартуют в начале 2020 года. Об этом сообщили СМИ.

В рамках первого этапа испытаний, которые проведет Минобороны РФ, состоится около пяти запусков ракеты. В начале произведут два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» (Архангельская область) по полигону «Кура», расположенному на Камчатке. Кроме того, впервые с 1987 года пройдет испытательный пуск из позиционного района в Красноярском крае, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Также информацию о начале испытаний «Сармата» подтвердил менеджер предприятия оборонной промышленности.

«При условии соответствия требуемых характеристик этот ракетный комплекс будет поставлен на вооружение в 2021 году», — приводит слова источника «Вечерняя Москва».

Первые испытания «Сармата» должны были стартовать три года назад, однако тестовые запуски пришлось отложить, так как пусковая установка в Плесецке была не готова к использованию, сообщает «Царьград».

В начале июля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года. Также он отметил, что все работы по стратегическому комплексу идут в соответствии с графиком.