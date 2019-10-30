Анкара осудила проект США об антитурецикх санкциях из-за операции против курдских боевиков

Анкара, 30 октября. Дипломатическое ведомство Турции осудило принятие в Вашингтоне законодательного проекта об антитурецких санкциях на фоне военной операции Анкары против курдских бандформирований и российских поставок С-400. Об этом говорится в заявлении турецкого ведомства.

Ранее Палата представителей США практически единогласно ратифицировала проект, предусматривающий введение рестрикций против Турции за ее антитеррористическую военную операцию в Сирии, а также за покупку российских систем С-400.

«Мы решительно осуждаем принятие законопроекта в Палате представителей США, предусматривающего санкции против Турции в связи с операцией «Источник мира», — следует из заявления внешнеполитического ведомства Турции.

Кроме того, в МИД республики подчеркнули, что законопроект «не соответствует духу Североатлантического альянса и противоречит соглашению, достигнутому по Сирии с американской стороной 17 октября».

Принятый законопроект предусматривает введение рестрикций против финансово-кредитной организации Halkbank и высших турецких должностных лиц, включая руководителя Минобороны, а также блокировку денежных активов турецких чиновников. Помимо этого, документ предписывает предоставить Конгрессу информацию об активах семьи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в США для дальнейшего рассмотрения возможных действий.

Документ теперь должен пройти Сенат, а затем он поступит на подпись главе Белого дома.

Напомним, турецкие власти 9 октября объявили о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России).

Лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Эрдоган 22 октября подписали в Сочи меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны антитеррористической операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. По окончании встречи лидеров двух держав глава МИД России Сергей Лавров заявил о прекращении турецкой операции против бандитских формирований курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.