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Россия

Экономисты предлагают раздавать рецептурные лекарства в России бесплатно

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Экономисты предлагают раздавать рецептурные лекарства в России бесплатно

Москва, 30 октября. Как считают ряд экспертов, жители России должны получать право на бесплатное получение лекарств, на которые им в медицинских учреждениях был выписан рецепт.

Как сообщают «Ведомости», с таким предложением выступил научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров.

По мнению экономистов, оплата рецептурных лекарств должна быть переложена на плечи государства. Сейчас за счет государства, пишет издание, закупается около 20% российских лекарств.

«Чтобы обеспечить закупку хотя бы 70% препаратов, из казны каждый год понадобится выделять около 430 миллиардов рублей. Такая система позволит снизить смертность, улучшить качество и доступность лечения, а также сократить срок лечения в больнице», — отмечают авторы статьи.

Как напоминает «Газета.ru», не так давно премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении с 2020 года перечня жизненно важных и необходимых россиянам лекарственных средств.

«Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдет еще 23 позиции. Я подписал такое распоряжение», — рассказал Медведев.

Экономисты предлагают раздавать рецептурные лекарства в России бесплатно

Премьер уточнил, что в перечне увеличится и список лекарств, которые могут получать льготные категории граждан. Речь идет о дорогостоящих препаратах для лечения так называемых сложных и высокозатратных нозологий.

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Источник: Ведомости
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