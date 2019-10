Опубликовано видео пуска «Булавы» подлодкой «Князь Владимир»

Москва, 30 октября. Видеокадры первого пуска баллистической ракеты морского базирования «Булава» со стратегического ракетоносца «Князь Владимир» опубликовало отечественное министерство обороны.

40-секундный ролик с уникальными кадрами пуска был опубликован на официальном канале оборонного ведомства России на видео-хостинге YouTube ранним утром в среду, 30 октября.

«Пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону «Кура» на Камчатке в рамках плановых испытаний подводной лодки», — говорится в описании к видео.

В военном ведомстве также отметили, что полет ракеты по заданному курсу прошел в штатном режиме, учебно-боевые блоки «Булавы» прибыли на полигон в установленное время.

«Закрытие района стрельбы обеспечили суда обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота», — констатировали военные.

«Булава» — трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета, предназначенная для использования на субмаринах проекта «Борей». Ракета оснащена эффективными средствами преодоления противоракетной обороны противника.

Как напоминает «Газета.ru», в сентябре американский портал We are the mighty восхитился мощью российской межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования Р-30 «Булава».

Автор статьи убежден, что «Булава» на данный момент представляет собой одно из самых впечатляющих вооружений в мире. Он запугивает читателя, уточняя, что ракета при необходимости способна уничтожить целые города в США.