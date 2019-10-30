Российские военные готовят маршруты совместного с Турцией патрулирования на севере Сирии

Дамаск, 30 октября. Российская военная полиция прокладывает маршруты для совместного с коллегами из Турции патрулирования вдоль сирийско-турецкой границы.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном завершении отвода курдских вооруженных формирований из зоны безопасности на севере Сирии, проведенном в соответствии с сочинскими договоренностями. Шойгу отметил, что в этот район вошли российские военные полицейские и сирийские пограничники.

По словам представителя военной полиции РФ, совместное с Турцией патрулирование на сирийской стороне границы начнется в среду.

«Сейчас идет прокладка нескольких маршрутов для того, чтобы мы имели всегда основной и запасной маршруты движения», — приводит слова офицера ТАСС.

Он отметил, что российская военная полиция занимается разведкой местности, проверяет состояние дорог.

«Задачи наших подразделений — патрулирование ради мира на этой земле, ради стабилизации ситуации в этом регионе», — подчеркнул представитель военной полиции РФ.

Офицер сообщил, что местные жители дружелюбно встречают российских военных.

«Я не видел здесь негативного отношения к российским вооруженным силам. Все остановки наши, как правило, сопровождаются сбором местного населения. Они активно нас фотографируют, снимаются на фоне нашей техники, на фоне наших военнослужащих», — сказал он.

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22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры, по итогам которых подписали меморандум о взаимопонимании. Одним из пунктов стал ввод российской военной полиции и сирийских пограничников в приграничные районы за пределами зоны проведения операции «Источник мира».

Российские и сирийские подразделения должны были способствовать выводу курдских вооруженных формирований из 30-километровой зоны вдоль границы, после чего силы РФ и Турции начнут совместное патрулирование территорий к западу и востоку от района проведения турецкой операции, кроме города Камышлы.