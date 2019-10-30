Главком ВМФ РФ рассказал о строительстве новейших военных кораблей

Москва, 30 октября. Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов рассказал, какие военные корабли сейчас строят на отечественных судостроительных заводах.

Размышлениями на тему главком ВМФ поделился в большом интервью печатному органу отечественного министерства обороны – газете «Красная звезда», отметив, что Россия приступила к строительству кораблей, которые не имеют аналогов в мире.

«Прибалтийский завод «Янтарь» ведет строительство больших десантных кораблей проекта 11711. В этом году состоялась закладка еще двух больших десантных кораблей — это БДК «Владимир Андреев» и «Василий Трушин», — отметил адмирал.

Что касается завода «Северная верфь», то там в процессе строительства сразу несколько фрегатов дальней морской зоны проекта 22350, готовится к спуску на воду фрегат «Адмирал флота Головко», продолжается строительство корабля «Адмирал Флота Советского Союза Исаков».

«Средне-Невский судостроительный завод серийно производит не имеющие аналогов корабли противоминной обороны. В мае был спущен на воду четвертый тральщик проекта 12700 «Владимир Емельянов», — добавил Николай Евменов.

Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин в мае назначил адмирала Николая Евменова, который с 2016 года командовал Северным флотом, главнокомандующим Военно-морским флотом РФ.

Комментируя назначение Евменова, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН сообщил, что «перед новым главнокомандующим ВМФ России будет стоять ряд очень важных и сложных задач». Специалист уверен, что новый главнокомандующий ВМФ займется активной модернизацией российского флота.