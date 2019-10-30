Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с парнокопытными животными

Киев, 30 октября. Украинский журналист Остап Дроздов, ранее назвавший украинцев «нацией болванов», сравнил жителей Донбасса с животными из зоопарка.

В эфире украинского «Пятого канала» Дроздов рассказал, что раньше выступал в защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик, пытаясь их понять, но со временем изменил свое мнение.

«Я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как там себя ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки над i расставил», — сказал журналист.

По его мнению, в плане гражданского сознания регионы Донбасса являются «наихудшими», потому что «хотят к России» и верят российским СМИ. Дроздов заявил, что жителей ДНР и ЛНР нужно лишить украинского гражданства.

Журналистка украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева после эфира сказала, что подаст в суд на Дроздова.

«Пора отвечать за слова. Мы долго слушали, как политики, люди, которые называют себя журналистами, обливали помоями жителей Донбасса. Хватит», — написала она на своей странице в Facebook.

Медведева напомнила, что теперь на Украине новый президент, а большинство жителей страны желают мира и выступают за реинтеграцию неподконтрольных Киеву территорий.

Ранее Дроздов в прямом эфире назвал украинцев «нацией болванов».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться националистическому правительству, пришедшему к власти в Киеве в результате государственного переворота. В ответ действующий на тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о начале так называемой «антитеррористической операции», ставшей по сути карательным походов против граждан своей же страны. По данным ООН, в ходе братоубийственного конфликта погибли более 13 тысяч человек.

Во вторник «Газета.ру» сообщила, что на юго-востоке Украины началось разведение сил украинских силовиков и ополченцев Донбасса.