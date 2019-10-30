РФ, Иран и Турция подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии

Женева, 30 октября. Министры иностранных дел России, Турции и Ирана в совместном заявлении подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии.

Заявление на тему содержится в документе, который был составлен по итогам состоявшихся в Швейцарии переговоров в преддверии заседания Конституционного комитета Сирии глав дипломатических ведомств трех государств.

«Министры подтвердили неизменную приверженность стран-гарантов Астанинского формата суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также отметили, что эти принципы должны пользоваться уважением всех сторон», — подчеркивается в заявлении.

Во время итоговой пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что начало работы Конституционного комитета САР – большая общая победа мирового сообщества.

«А самое главное — это достижение сирийского народа — и правительства, и оппозиции, и всех граждан Сирии», — отметил главный российский дипломат.

Как напоминает «Газета.ru», решение о формировании специального органа, который будет вести подготовку проведения конституционной реформы в САР – Конституционного комитета Сирии, было принято в ООН в сентябре.

Планируется, что комитет будет состоять из двух групп – большой (150 человек) и малой (45). Одна из групп будет вести подготовку проектов Конституции, вторая – утверждать предложенные документы.