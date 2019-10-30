Атомная подлодка «Князь Владимир» запустила «Булаву»

Москва, 30 октября. Новейшая российская атомная подводная лодка «Князь Владимир» провела испытательный пуск баллистической ракеты «Булава».

Как сообщает Минобороны РФ, подводный ракетный крейсер произвел пуск «Булавы» из подводного положения в акватории Белого моря, запустив ракеты по полигону Кура на Камчатке.

«Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля», — говорится в сообщении.

Отметим, пуск прошел в рамках испытаний «Князя Владимира», относящегося к проеку 955А («Борей-А»), в рамках которого планируется построить восемь субмарин. Три из них уже вошли в состав ВМФ России. Это «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». «Князь Владимир» проходит ходовые испытания.

«Булава» — трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета, предназначенная для использования на субмаринах проекта «Борей». Она несет шесть ядерных блоков мощностью по 150 килотонн, каждый из которых наводится на цель индивидуально с отклонением не больше 350 метров. Ракета оснащена эффективными средствами преодоления противоракетной обороны противника. Серия подводных крейсеров проекта 955 с ракетами «Булава» должна стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что американские СМИ назвали подводные лодки класса «Борей» «российским оружием судного дня». Как было отмечено, каждая из таких подлодок способна нести 72 ядерные боеголовки, которые в десятки раз разрушительнее бомбы, сброшенной США на Хиросиму в 1945 году.