Министр обороны Турции прокомментировал сообщения о планах закупки российских Су-35

Анкара, 30 октября. Появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что Анкара собирается покупать у Москвы истребители Су-35, прокомментировал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Высказывания главы оборонного ведомства республики приводит портал Haberler, по данным которого Турция пока не намерена заключать соглашения с Россией по поставкам военных самолетов.

«Сообщения о том, что Турция купит Су-35, не соответствуют действительности. Мы являемся партнерами проекта F-35, предоставьте нам наши права», — цитирует министра обороны издание.

При этом из секретариата военного ведомства Турции приходят сообщения о том, то консультации между Анкарой и Москвой о поставках Су-35 продолжаются, однако определенностей в них нет.

Как напоминает «Газета.ru», более месяца назад стало известно о том, что американские власти могут сделать Турции новое предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и американских истребителей пятого поколения F-35.

К слову, власти Турции на протяжении многих лет пытались договориться с США о продаже ЗРК, но Белый дом не соглашался на такую сделку, поэтому Анкара приняла решение приобрести средства ПРО у Москвы.

Осенью 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией соглашения на поставку С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов. Контракт предусматривает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки стартовали в середине июля текущего года.