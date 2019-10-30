Криминалист раскритиковал доказательство фейковой «гибели» аль-Багдади

Москва, 30 октября. Профессор кафедры криминалистики юридического факультета МГУ Николай Егоров раскритиковал доказательство «гибели» главаря ИГ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в виде трусов со следами ДНК.

Ранее старший советник боевиков вооруженных формирований так называемых Сил демократической Сирии (SDF) Полат Кан сообщил, что один из курдов-террористов каким-то образом выкрал из дома, где жил аль-Багдади, трусы главаря ИГ (запрещена в РФ) со следами его ДНК, которые якобы на 100% подтвердили личность игиловца.

Егоров высказал сомнения в том, что это было возможно, поскольку экспертиза далеко не всегда позволяет установить личность человека по его ДНК.

«Дело в том, что это не всегда возможно. Только в 60% случаев можно установить ДНК, а в 40 — невозможно. Здесь получается наполовину, откровенно говоря», — приводит слова криминалиста «Политика сегодня».

По мнению профессора кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергея Черняховского, стоит ожидать появления и других поддельных доказательств «гибели» аль-Багдади.

«Что-то с генной экспертизой останков будут делать. Тут тоже можно предположить, что при необходимости ее подделать можно», — отметил эксперт.

Как подчеркнул Черняховский, пока президент США Дональд Трамп уничтожил главаря ИГ (запрещена в РФ) только информационно. Судить о том, жив террорист или нет, очень сложно. Политолог напомнил, что известно всего два появления аль-Багдади на видео. Последнее из них датировано апрелем текущего года, когда игиловца «на словах» успели ликвидировать уже десяток раз.

Об убийстве аль-Багдади Трамп сообщил в минувшее воскресенье. Террорист был «ликвидирован» в результате спецоперации США. Взять живым его не удалось, поскольку тот совершил самоподрыв. Тело бандита Вашингтон так и не показал — его якобы бросили в море. Эксперты сомневаются, что эта история имеет под собой реальные основания и связывают мистификацию, придуманную Вашингтоном, с предстоящими президентскими выборами в Соединенных Штатах.

Как пишет «Газета.ру», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет официального подтверждения гибели аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.