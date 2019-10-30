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Соловьев рассказал, как разнимали драку украинских политологов

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Соловьев рассказал, как разнимали драку украинских политологов

Москва, 30 октября. Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о подробностях драки украинских политологов Василия Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала «Россия 1».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Вакаров и Семченко набросились друг на друга во время записи телевизионной программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом телеведущий рассказал в своем Twitter.

«В студии «Вечера» было жарко. Пришлось разнимать Вакарова и Семченко», — написал Соловьев.

По словам ведущего ток-шоу, перепалка произошла не во время эфира, а в перерыве. Он отметил, что участники конфликта даже не дрались, а лишь замахивались друг на друга руками, после чего их сразу же разняли.

Соловьев рассказал, как разнимали драку украинских политологов

Как пишет «Газета.ру», Соловьев рассказал, что Семченко вспылил в ответ на некие слова со стороны Вакарова, которые показались ему оскорбительными, после чего схватил оппонента за галстук и начал проявлять агрессию.

«Видимо, что-то в воздухе было не то, где-то они «надышались» — не на моем эфире. То есть они пришли уже заряженные, один из экспертов говорил, что у них продолжаются такие отношения, что они до меня успели где-то сцепиться», — приводит издание слова телеведущего.

Соловьев рассказал, как разнимали драку украинских политологов

Позже Соловьев дал советы тем, кто не может контролировать свое поведение во время съемок или публичных выступлений.

«Совет тем, кто выходит из себя, совершенно простой: «Вышли? Сразу же зайдите». Это неполезно — из себя выходить. Подумайте о чем-нибудь хорошем. Выдохните и не суетитесь», — сказал телеведущий.

Он отметил, что если человек не является «великим бойцом», ему не стоит ввязываться в драки или открыто проявлять агрессию, поскольку можно «запыхаться или ушибиться». Соловьев добавил, что лучше с иронией отнестись к самому себе и взять себя в руки.

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Источник: РИА Новости
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