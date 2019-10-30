Соловьев рассказал, как разнимали драку украинских политологов

Москва, 30 октября. Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о подробностях драки украинских политологов Василия Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала «Россия 1».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Вакаров и Семченко набросились друг на друга во время записи телевизионной программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом телеведущий рассказал в своем Twitter.

«В студии «Вечера» было жарко. Пришлось разнимать Вакарова и Семченко», — написал Соловьев.

По словам ведущего ток-шоу, перепалка произошла не во время эфира, а в перерыве. Он отметил, что участники конфликта даже не дрались, а лишь замахивались друг на друга руками, после чего их сразу же разняли.

Как пишет «Газета.ру», Соловьев рассказал, что Семченко вспылил в ответ на некие слова со стороны Вакарова, которые показались ему оскорбительными, после чего схватил оппонента за галстук и начал проявлять агрессию.

«Видимо, что-то в воздухе было не то, где-то они «надышались» — не на моем эфире. То есть они пришли уже заряженные, один из экспертов говорил, что у них продолжаются такие отношения, что они до меня успели где-то сцепиться», — приводит издание слова телеведущего.

Позже Соловьев дал советы тем, кто не может контролировать свое поведение во время съемок или публичных выступлений.

«Совет тем, кто выходит из себя, совершенно простой: «Вышли? Сразу же зайдите». Это неполезно — из себя выходить. Подумайте о чем-нибудь хорошем. Выдохните и не суетитесь», — сказал телеведущий.

Он отметил, что если человек не является «великим бойцом», ему не стоит ввязываться в драки или открыто проявлять агрессию, поскольку можно «запыхаться или ушибиться». Соловьев добавил, что лучше с иронией отнестись к самому себе и взять себя в руки.