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Эксперты обнаружили крупнейшую в мире утечку данных с банковских карт

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Эксперты обнаружили крупнейшую в мире утечку данных с банковских карт

Москва, 30 октября. Эксперты из компании Group-IB обнаружили в Сети базу, содержащую данные 1,3 миллиона банковских карт со всего мира.

Как сообщается на сайте организации, специалисты по кибербезопасности выяснили, что база данных с информацией о платежных картах была выложена в Сеть 28 октября. Преступники просят за нее 130 млн долларов.

Практически все банковские карты, данные которых представлены в базе, принадлежат клиентам индийских кредитно-финансовых организаций. Примерно каждая пятая их этих карт выдана одним банком.

Около одного процента карт, выложенных в Сеть, выдано банком из Колумбии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что кибермошенники разработали новый способ кражи средств с банковских карт с помощью программ удаленного доступа.

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Источник: РИА Новости
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